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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
0 - 1 0 1
Хетафе1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Интер
2 - 0 2 0
Салернитана1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
1 - 0 1 0
Ницца1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
Алтын АсырЗавершен
ЦСКА
4 - 0 4 0
РодинаЗавершен

Краснодар - Урал. 18 февраля 2024 16:30

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	



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