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14 футболистов и 5 человек из персонала "Сочи" отравились перед игрой против "Ахмата"
13
"Факел" проиграл четвертый матч подряд в РПЛ, уступив дома "Крыльям Советов"
9
Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Сочи" на матч 21-го тура РПЛ
Объявлены стартовые составы ЦСКА и "Спартака": Акинфеев выйдет в старте
1
"Ростов" одержал минимальную победу над "Уралом"
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Аталанта - Эмполи. 28 апреля 2024 19:00
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