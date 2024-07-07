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Бабаев - о возможном переходе Жемалетдинова в ЦСКА: завтра-послезавтра все решится
Источник: Барко на следующей неделе подпишет контракт со "Спартаком"
ЦСКА обыграл "Партизан" и стал обладателем Братского Кубка. Тошич забил гол, выйдя на замену в концовке матча
2
Матч ЦСКА - "Партизан" поставил рекорд по посещаемости на "ВЭБ Арене" после введения Fan ID
8
Соболев не попал в заявку "Спартака" на товарищеский матч с "Уфой". Форвард может перейти в "Зенит"
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Локомотив - Партизан. 10 июля 2024 15:30
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