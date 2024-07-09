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Динамо Мх
17:00
Машук-КМВНе начат
Химки
17:00
ОФК БелградНе начат

Краснодар - ЦСКА. 31 июля 2024 21:00

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Стадион: Краснодар
Краснодар

            
 Кубок России

Путь РПЛ. Группа С. 1 тур
   
        

        
        
        	

	




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Краснодар ЦСКА Кубок России

     
        
        





        

            
                
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