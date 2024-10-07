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Орещук: Рыбус жалеет, что отклонил предложения от клубов РПЛ. Зимой он готов рассмотреть варианты из ФНЛ
Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры
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Исландия - Уэльс. 11 октября 2024 21:45
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Лига В. Группа 4. 3 тур
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