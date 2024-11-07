Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Юнион
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Буде-Глимт
1 - 2 1 2
КарабахЗавершен
Лудогорец
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Галатасарай
3 - 2 3 2
ТоттенхэмЗавершен
Эльфсборг
1 - 1 1 1
БрагаЗавершен
Олимпиакос
1 - 1 1 1
РейнджерсЗавершен
ФКСБ
2 - 0 2 0
МидтьюлландЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
СлавияЗавершен
Ницца
2 - 2 2 2
ТвентеЗавершен
Аякс
5 - 0 5 0
Маккаби Тель-АвивЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
ПАОКЗавершен
Лацио
2 - 1 2 1
ПортуЗавершен
Динамо Киев
0 - 4 0 4
ФеренцварошЗавершен
РФШ
1 - 1 1 1
АндерлехтЗавершен
АЗ Алкмар
3 - 1 3 1
ФенербахчеЗавершен
Виктория П
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен
Хоффенхайм
2 - 2 2 2
ЛионЗавершен

Лига конференций УЕФА

Викингур
2 - 0 2 0
БорацЗавершен
Шэмрок Роверс
2 - 1 2 1
ТНСЗавершен
Гент
1 - 0 1 0
ОмонияЗавершен
Легия
4 - 0 4 0
Динамо МинскЗавершен
Пафос
1 - 0 1 0
АстанаЗавершен
ТСЦ Бачка-Топола
4 - 1 4 1
ЛуганоЗавершен
ХИК
0 - 2 0 2
ОлимпияЗавершен
Петрокуб
0 - 3 0 3
РапидЗавершен
Витория
2 - 1 2 1
Млада БолеславЗавершен
Челси
8 - 0 8 0
НоаЗавершен
Копенгаген
2 - 2 2 2
Истанбул БашакшехирЗавершен
Хартс
0 - 2 0 2
ХайденхаймЗавершен
ЛАСК
0 - 0 0 0
Серкль БрюггеЗавершен
Юргорден
2 - 1 2 1
ПанатинаикосЗавершен
Бетис
2 - 1 2 1
ЦелеЗавершен
АПОЭЛ
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Ягеллония
3 - 0 3 0
МольдеЗавершен
Ларн
1 - 2 1 2
Санкт-ГалленЗавершен

Анже - ПСЖ. 9 ноября 2024 23:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Чемпионат Франции

11 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Анже ПСЖ Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?