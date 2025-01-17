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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
22:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
НиццаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Факел
2 - 1 2 1
Спартак СуботицаЗавершен

Акрон - Родина. 23 января 2025 16:00

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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