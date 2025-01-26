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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ЛестерЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
БрентфордЗавершен
Астон Вилла
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 3 0 3
ХетафеЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Леганес2 тайм
Барселона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
3 - 2 3 2
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Лечче
0 - 4 0 4
ИнтерЗавершен
Лацио
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен
Санкт-Паули
3 - 0 3 0
УнионЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
0 - 1 0 1
БрестЗавершен
Ланс
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен
Нант
1 - 1 1 1
ЛионЗавершен
Тулуза
1 - 2 1 2
МонпельеЗавершен
Ницца
22:45
МарсельНе начат

Ахмат - Септември. 31 января 2025 16:00

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