Нефтехимик - Торпедо. 15 марта 2025 18:00

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Крылья Советов
0 - 2
0
2
Акрон
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2 - 1
2
1
Спартак
Завершен
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Сокол
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1
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Нефтехимик
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0
1
СКА-Хабаровск
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Сочи
1 - 0
1
0
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0
0
Уфа
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1
0
Лестер
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Тоттенхэм
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2
2
Борнмут
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Манчестер Юнайтед
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1
1
Арсенал
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Хетафе
2 - 1
2
1
Атлетико
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2
1
Райо Вальекано
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Бетис
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1
0
Лас-Пальмас
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Атлетик
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1
1
Мальорка
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1
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Айнтрахт
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Брест
2 - 0
2
0
Анже
Завершен
Гавр
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1
1
Сент-Этьен
Завершен
Нант
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0
1
Страсбург
Завершен
Реймс
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0
2
Осер
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Оренбург
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1
2
Ростов
Завершен
Факел
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0
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Зенит
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ЦСКА
1 - 0
1
0
Химки
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4
0
Динамо Мх
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0 - 0
0
0
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0
0
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Нефтехимик - Торпедо. 15 марта 2025 18:00
онлайн
Стадион:
Нефтехимик
Нижнекамск
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