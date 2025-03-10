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РоторЗавершен

Россия - Замбия. 25 марта 2025 20:00

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Стадион: ВТБ Арена
Москва

            
 
Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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