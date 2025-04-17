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Источник: Адиев работает с дублем "Химок" перед матчем с "Зенитом", основа продолжает бойкот
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Определились все полуфинальные пары Лиги чемпионов
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ЦСКА прошёл "Динамо" и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с "Зенитом"
33
Станкович из-за дисквалификации пропустит матч "Спартака" против "Акрона"
9
Официально: Магомед Адиев - исполняющий обязанности главного тренера "Химок"
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Урал - Балтика. 26 апреля 2025 14:00
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