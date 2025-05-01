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МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
21:30
БрентфордНе начат

ЦСКА - Краснодар. 10 мая 2025 19:30

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Стадион: ВЭБ Арена
Москва

            
 Чемпионат России

28 тур
   
        

        
        
        	

	




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ЦСКА Краснодар Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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