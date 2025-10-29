Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
ФиорентинаЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
ТориноЗавершен
Дженоа
0 - 2 0 2
КремонезеЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
1 - 0 1 0
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен
Метц
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Страсбург
3 - 0 3 0
ОсерЗавершен
Нант
3 - 5 3 5
МонакоЗавершен
Марсель
2 - 2 2 2
АнжеЗавершен
Тулуза
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Париж
3 - 3 3 3
ЛионЗавершен

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Ливерпуль
0 - 3 0 3
Кристал ПэласЗавершен
Вулверхэмптон
3 - 4 3 4
ЧелсиЗавершен
Суонси
1 - 3 1 3
Манчестер СитиЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
ТоттенхэмЗавершен

Динамо Мх - ЦСКА. 5 ноября 2025 18:15

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Анжи-Арена
Каспийск

            
 Кубок России

Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Динамо Мх ЦСКА Кубок России

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?