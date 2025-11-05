Финляндия - Андорра. 17 ноября 2025 20:00

Новости
"Зенит" и "Динамо" объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
2
Сергей Силкин: в одиночку Тюкавин не сможет тащить "Динамо"
2
"Краснодар" одержал победу над "Оренбургом" в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
1
"Динамо" Мх - ЦСКА: стартовые составы на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Дегтярёв: никакой отмены Fan ID не будет
28
Сегодня (13)
Завтра (37)
Вчера (9)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Урал
1 - 0
1
0
Челябинск
Завершен
Кубок России
Новости
Оренбург
1 - 3
1
3
Краснодар
Завершен
Динамо Мх
1 - 0
1
0
ЦСКА
2 тайм
Зенит
20:30
Динамо
Не начат
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Пафос
20:45
Вильярреал
Не начат
Карабах
20:45
Челси
Не начат
Интер
23:00
Кайрат
Не начат
Бенфика
23:00
Байер
Не начат
Марсель
23:00
Аталанта
Не начат
Ньюкасл
23:00
Атлетик
Не начат
Аякс
23:00
Галатасарай
Не начат
Манчестер Сити
23:00
Боруссия Д
Не начат
Брюгге
23:00
Барселона
Не начат
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Наполи
0 - 0
0
0
Айнтрахт
Завершен
Славия
0 - 3
0
3
Арсенал
Завершен
Ливерпуль
1 - 0
1
0
Реал Мадрид
Завершен
Олимпиакос
1 - 1
1
1
ПСВ
Завершен
ПСЖ
1 - 2
1
2
Бавария
Завершен
Атлетико
3 - 1
3
1
Юнион
Завершен
Тоттенхэм
4 - 0
4
0
Копенгаген
Завершен
Буде-Глимт
0 - 1
0
1
Монако
Завершен
Ювентус
1 - 1
1
1
Спортинг Лиссабон
Завершен
Кубок России
Новости
Спартак
19:30
Локомотив
Не начат
Лига Европы УЕФА
Матчи
Новости
Црвена Звезда
20:45
Лилль
Не начат
Мидтьюлланд
20:45
Селтик
Не начат
Штурм
20:45
Ноттингем Форест
Не начат
Динамо Загреб
20:45
Сельта
Не начат
Ницца
20:45
Фрайбург
Не начат
Утрехт
20:45
Порту
Не начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед Иглс
Не начат
Мальмё
20:45
Панатинаикос
Не начат
Базель
20:45
ФКСБ
Не начат
ПАОК
23:00
Янг Бойз
Не начат
Ференцварош
23:00
Лудогорец
Не начат
Брага
23:00
Генк
Не начат
Рейнджерс
23:00
Рома
Не начат
Штутгарт
23:00
Фейеноорд
Не начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-Авив
Не начат
Виктория П
23:00
Фенербахче
Не начат
Болонья
23:00
Бранн
Не начат
Бетис
23:00
Лион
Не начат
Лига конференций УЕФА
АЕК Афины
20:45
Шэмрок Роверс
Не начат
Самсунспор
20:45
Хамрун Спартанс
Не начат
КуПС
20:45
Слован
Не начат
Спарта
20:45
Ракув
Не начат
Целе
20:45
Легия
Не начат
Ноа
20:45
Сигма
Не начат
Шахтер
20:45
Брейдаблик
Не начат
АЕК Ларнака
20:45
Абердин
Не начат
Майнц
20:45
Фиорентина
Не начат
Линкольн
23:00
Риека
Не начат
Лозанна
23:00
Омония
Не начат
Райо Вальекано
23:00
Лех
Не начат
Шкендия
23:00
Ягеллония
Не начат
Шелбурн
23:00
Дрита
Не начат
Хеккен
23:00
Страсбург
Не начат
Рапид
23:00
Университатя Крайова
Не начат
Динамо Киев
23:00
Зриньски
Не начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ Алкмар
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Краснодар
ЦСКА
Зенит
Балтика
Локомотив
Спартак
Рубин
Динамо
Ахмат
Акрон
Ростов
Динамо Махачкала
Крылья Советов
Оренбург
Сочи
Нижний Новгород
Финляндия - Андорра. 17 ноября 2025 20:00
онлайн
Товарищеские матчи
Сборная Финляндии
Сборная Андорры
Товарищеские матчи
Нашли ошибку в статье?