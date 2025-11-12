Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
1 - 1 1 1
ПеруЗавершен

Ротор - Челябинск. 24 ноября 2025 19:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Волгоград Арена
Волгоград

            
 Первая лига

20 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Ротор Челябинск Первая лига

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?