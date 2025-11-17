АЗ Алкмар - Шелбурн. 27 ноября 2025 20:45

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Экс-тренер ЦСКА - кандидат на пост главного тренера "Динамо" - журналист Карпов
1
Карпин отказался от неустойки за уход из "Динамо" - источник
5
"Динамо" объявило имя специалиста, который будет исполнять обязанности главного тренера
4
Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" станет Ролан Гусев — источник
8
Карпин объяснил свое решение покинуть "Динамо"
19
Главные новости
Матчи
32
Скрыть
Сегодня (8)
Завтра (12)
Вчера (12)
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Спартак Кострома
0 - 2
0
2
Родина
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Черногория
22:45
Хорватия
Не начат
Германия
22:45
Словакия
Не начат
Мальта
22:45
Польша
Не начат
Чехия
22:45
Гибралтар
Не начат
Северная Ирландия
22:45
Люксембург
Не начат
Нидерланды
22:45
Литва
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия
3 - 0
3
0
Андорра
2 тайм
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сокол
0 - 1
0
1
Факел
Завершен
Уфа
1 - 2
1
2
Арсенал Тула
Завершен
Челябинск
3 - 3
3
3
КАМАЗ
Завершен
Шинник
4 - 1
4
1
Чайка
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Португалия
9 - 1
9
1
Армения
Завершен
Венгрия
2 - 3
2
3
Ирландия
Завершен
Албания
0 - 2
0
2
Англия
Завершен
Сербия
2 - 1
2
1
Латвия
Завершен
Украина
2 - 0
2
0
Исландия
Завершен
Азербайджан
1 - 3
1
3
Франция
Завершен
Израиль
4 - 1
4
1
Молдова
Завершен
Италия
1 - 4
1
4
Норвегия
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Бельгия
22:45
Лихтенштейн
Не начат
Болгария
22:45
Грузия
Не начат
Австрия
22:45
Босния и Герцеговина
Не начат
Косово
22:45
Швейцария
Не начат
Шотландия
22:45
Дания
Не начат
Испания
22:45
Турция
Не начат
Уэльс
22:45
Северная Македония
Не начат
Беларусь
22:45
Греция
Не начат
Швеция
22:45
Словения
Не начат
Румыния
22:45
Сан-Марино
Не начат
Товарищеские матчи. Сборные
Кипр
20:00
Эстония
Не начат
Фарерские острова
20:00
Казахстан
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Краснодар
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Балтика
Спартак
Рубин
Акрон
Ростов
Динамо
Ахмат
Динамо Махачкала
Крылья Советов
Оренбург
Сочи
Нижний Новгород
АЗ Алкмар - Шелбурн. 27 ноября 2025 20:45
онлайн
Лига конференций
Общий этап. 4 тур
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
АЗ Алкмар
Шелбурн
Лига конференций
Нашли ошибку в статье?