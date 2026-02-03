Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
ДинамоПерерыв
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:30
ПюникНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Агент Ленини: "Краснодар" рассчитывает на Кевина

Агент полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини Джейми Браганса рассказал Rusfootball.info, что клуб рассчитывает на полузащитника.
Фото: "Матч ТВ"
"У Кевина в "Краснодаре" все хорошо, клуб на него рассчитывает. Он хочет вновь помочь клубу выиграть трофей", – сказал агент.

Кевин Ленини перешел в "Краснодар" в сентябре 2022 года из португальского "Шавиша". Сумма трансфера составила 1 миллион евро. В текущем сезоне Ленини принял участие в 25 матчах во всех турнирах за "быков", забив 1 гол.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится