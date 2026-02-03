"У Кевина в "Краснодаре" все хорошо, клуб на него рассчитывает. Он хочет вновь помочь клубу выиграть трофей", – сказал агент.
Кевин Ленини перешел в "Краснодар" в сентябре 2022 года из португальского "Шавиша". Сумма трансфера составила 1 миллион евро. В текущем сезоне Ленини принял участие в 25 матчах во всех турнирах за "быков", забив 1 гол.
Агент Ленини: "Краснодар" рассчитывает на Кевина
Агент полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини Джейми Браганса рассказал Rusfootball.info, что клуб рассчитывает на полузащитника.
Фото: "Матч ТВ"