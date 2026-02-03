Матчи Скрыть

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ТорпедоДоп. время
Спартак
1 - 0 1 0
Пюник2 тайм
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Саусь вошел в стартовый состав "Спартака" на матч с "Пюником"

Пресс-служба "Спартака" опубликовала стартовый состав на товарищеский матч с ереванским "Пюником".


Новичок "Спартака" Владислав Саусь, который перешел из "Балтики" в текущее трансферное окно, примет участие в игре с первых минут. Встреча команд состоится сегодня в рамках зимних сборов. Начало – в 16:30 по московскому времени. Красно-белые проводят подготовку к весенней части чемпионата России в Дубае.

Также московская команда проведет контрольные матчи с китайским "Далянем" 7 февраля, казахстанской "Астаной" 10 февраля, "Ростовом" 21 февраля и казахстанским "Елимаем" 23 февраля.

"Спартак" завершил первую часть сезона на шестом месте в турнирной таблице. После 18-ти туров команда набрала 29 очков.

