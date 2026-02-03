Саусь вошел в стартовый состав "Спартака" на матч с "Пюником"
Пресс-служба "Спартака" опубликовала стартовый состав на товарищеский матч с ереванским "Пюником".
Новичок "Спартака" Владислав Саусь, который перешел из "Балтики" в текущее трансферное окно, примет участие в игре с первых минут. Встреча команд состоится сегодня в рамках зимних сборов. Начало – в 16:30 по московскому времени. Красно-белые проводят подготовку к весенней части чемпионата России в Дубае.
Также московская команда проведет контрольные матчи с китайским "Далянем" 7 февраля, казахстанской "Астаной" 10 февраля, "Ростовом" 21 февраля и казахстанским "Елимаем" 23 февраля.
"Спартак" завершил первую часть сезона на шестом месте в турнирной таблице. После 18-ти туров команда набрала 29 очков.