Новичок "Зенита" покинет расположение клуба после дебюта в Зимнем Кубке РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о дебюте полузащитника Джона Джона за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
Сергей Семак заявил, что включил Джона Джона в стартовый состав на матч с "Динамо", поскольку игрок вынужденно покинет расположение команды после этой игры.

"Вы знаете, что в Бразилии зимняя пауза небольшая, они сразу же начинают играть. Потому он уже сыграл несколько матчей.
Вдобавок ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы сразу после этого матча. В следующей игре он участие не примет.
Поэтому мы решили посмотреть его сегодня", – приводит слова Семака "Матч ТВ".

Матч Зимнего Кубка РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" проходит в эти минуты на стадионе "Аль-Нахайян" в Абу-Даби. Джон Джон принимает участие в игре с первых минут. Следующие встречи турнира состоя 6 и 10 февраля.

Бразильский футболист пополнил состав "Зенита" 28 января. До этого он выступал за "Ред Булл Брагантино". Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2030/31. В "Зените" он играет под номером 14.

