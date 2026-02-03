Новичок "Зенита" покинет расположение клуба после дебюта в Зимнем Кубке РПЛ

"Вы знаете, что в Бразилии зимняя пауза небольшая, они сразу же начинают играть. Потому он уже сыграл несколько матчей.
Вдобавок ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы сразу после этого матча. В следующей игре он участие не примет.Поэтому мы решили посмотреть его сегодня", – приводит слова Семака "Матч ТВ".
Матч Зимнего Кубка РПЛ между "Зенитом" и "Динамо" проходит в эти минуты на стадионе "Аль-Нахайян" в Абу-Даби. Джон Джон принимает участие в игре с первых минут. Следующие встречи турнира состоя 6 и 10 февраля.
Бразильский футболист пополнил состав "Зенита" 28 января. До этого он выступал за "Ред Булл Брагантино". Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2030/31. В "Зените" он играет под номером 14.