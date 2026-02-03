Кафанов посетит сборы команд РПЛ для просмотра вратарей в сборную

"Цель моего приезда в ОАЭ — просмотр вратарей-кандидатов в сборную.В эти дни в Абу-Даби пройдет Зимний Кубок РПЛ, можно посмотреть всех кандидатов — лучше обстоятельств для этого не придумаешь. В том числе, хочется посетить тренировки команд, не участвующих в турнире: "Акрон" — первый клуб, куда приехал", – приводит слова Кафанова пресс-служба "Акрона".
Первые матчи Зимнего Кубка РПЛ состоятся сегодня, 3 февраля. В эти минуты в Абу-Даби проходит встреча "Зенита" с "Динамо". Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Также в 19:15 ЦСКА сыграет с "Краснодаром". Следующие поединки Зимнего Кубка РПЛ запланированы на 6 и 10 февраля.
Клубы РПЛ возобновят сезон 27 февраля. В этот день состоится 19-й тур чемпионата России. "Зенит" примет "Балтику" в Санкт-Петербурге.