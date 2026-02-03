Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
ДинамоПерерыв
Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:30
ПюникНе начат
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Кафанов посетит сборы команд РПЛ для просмотра вратарей в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал об отборе кандидатов в состав национальной команды.
Фото: "Матч ТВ"
Виталий Кафанов отметил, что планирует посетить сборы нескольких команд, а также отсмотреть кандидатов на матчах Зимнего Кубка РПЛ.

"Цель моего приезда в ОАЭ — просмотр вратарей-кандидатов в сборную.
В эти дни в Абу-Даби пройдет Зимний Кубок РПЛ, можно посмотреть всех кандидатов — лучше обстоятельств для этого не придумаешь. В том числе, хочется посетить тренировки команд, не участвующих в турнире: "Акрон" — первый клуб, куда приехал", – приводит слова Кафанова пресс-служба "Акрона".

Первые матчи Зимнего Кубка РПЛ состоятся сегодня, 3 февраля. В эти минуты в Абу-Даби проходит встреча "Зенита" с "Динамо". Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Также в 19:15 ЦСКА сыграет с "Краснодаром". Следующие поединки Зимнего Кубка РПЛ запланированы на 6 и 10 февраля.

Клубы РПЛ возобновят сезон 27 февраля. В этот день состоится 19-й тур чемпионата России. "Зенит" примет "Балтику" в Санкт-Петербурге.

