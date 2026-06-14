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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Бразилия
1 - 1 1 1
МароккоЗавершен
Гаити
0 - 1 0 1
ШотландияЗавершен
Австралия
2 - 0 2 0
ТурцияЗавершен
Германия
4 - 1 4 1
Кюрасао2 тайм
Нидерланды
23:00
ЯпонияНе начат

05:00 Швеция - Тунис

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 Чемпионат мира-2026

Группа F. 1 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Швеция - Тунис?


	



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Сборная Швеции Сборная Туниса Чемпионат Мира

     
        
        





        

            
                
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