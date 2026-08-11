Канчельскис - о "Локомотиве": нет денег - нет хорошей команды

- Насколько я слышал, в "Локомотиве" финансовые проблемы. Конечно, неизбежно, что футболисты будут уходить, им хочется стабильности. Нет денег - нет хорошей команды, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
"Локомотив" пока не побеждал в нынешнем розыгрыше РПЛ. Железнодорожники сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и "Акроном" (0:0), а также уступили махачкалинскому "Динамо" (1:2). После трёх туров команда набрала два очка и занимает 13-е место.
В следующем туре московская команда сыграет в гостях с "Оренбургом".