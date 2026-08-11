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Канчельскис - о "Локомотиве": нет денег - нет хорошей команды

Андрей Канчельскис высказался о положении "Локомотива" на фоне неудачного начала нового сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший футболист связал нынешние трудности московского клуба с возможными финансовыми проблемами.

- Насколько я слышал, в "Локомотиве" финансовые проблемы. Конечно, неизбежно, что футболисты будут уходить, им хочется стабильности. Нет денег - нет хорошей команды, - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".

"Локомотив" пока не побеждал в нынешнем розыгрыше РПЛ. Железнодорожники сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и "Акроном" (0:0), а также уступили махачкалинскому "Динамо" (1:2). После трёх туров команда набрала два очка и занимает 13-е место.

В следующем туре московская команда сыграет в гостях с "Оренбургом".

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