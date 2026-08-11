29-летний футболист рассматривается московским клубом в качестве варианта для усиления фланга атаки. По информации телеграм-канала "Спартак Информ", красно-белые в ближайшее время обратятся к кипрскому клубу по поводу возможного трансфера Коррейи.
Ранее сообщалось, что игрок является основной целью "Спартака" на позицию вингера.
Коррейя выступает за "Пафос" с 2024 года. За это время нападающий провёл 86 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.
"Спартак" готовит официальное предложение по игроку "Пафоса" - источник
"Спартак" планирует направить "Пафосу" предложение о приобретении Жоао Коррейи.
Фото: ФК "Спартак"