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"Спартак" готовит официальное предложение по игроку "Пафоса" - источник

"Спартак" планирует направить "Пафосу" предложение о приобретении Жоао Коррейи.
Фото: ФК "Спартак"
29-летний футболист рассматривается московским клубом в качестве варианта для усиления фланга атаки. По информации телеграм-канала "Спартак Информ", красно-белые в ближайшее время обратятся к кипрскому клубу по поводу возможного трансфера Коррейи.

Ранее сообщалось, что игрок является основной целью "Спартака" на позицию вингера.

Коррейя выступает за "Пафос" с 2024 года. За это время нападающий провёл 86 матчей, забил 23 мяча и сделал 13 результативных передач.

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