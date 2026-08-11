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"Монако" решил расстаться с Погба

"Монако" намерен досрочно прекратить сотрудничество с Полем Погба.
Фото: ФК "Монако"
Руководство клуба уведомило 33-летнего полузащитника о желании расторгнуть действующий контракт.

Как сообщает Nice-Matin, стороны обсуждают финансовые условия возможного расставания. Не исключено, что монегаскам придётся выплатить французу всю зарплату, предусмотренную соглашением до лета 2027 года.

Француз присоединился к "Монако" летом прошлого года и с тех пор провёл шесть матчей.

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