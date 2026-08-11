Депутат стал рекордсменом Кубка России: сыграл за команду Рыжикова и замотивировал Медведева

Залезть в информационное поле нестандартным способом решило «Динамо» СПб, заявившее на матч с ФК «10» депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Барышникова. Всё бы ничего, но к стартовому свистку он подошёл в возрасте 72 лет, 3 месяцев и 15 дней.
Попасть в команду, вероятно, помог председатель совета директоров Крупник Павел Анатольевич - руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга седьмого созыва. Иными словами – коллега Барышникова. В 2023 году власти начали финансировать легендарное «Динамо» и Крупник вошёл в руководство.
Михаил Иванович вышел на поле с первых минут – 72 номер, капитанская повязка, предматчевое фото – всё как положено. Он отбегал всего лишь пять минут, но успел за это время единожды вступить в верховое единоборство и отдать одну передачу. Правда, выиграть борьбу в воздухе дебютант не смог, а пас на партнёра отдал из центрального круга, вводя мяч в игру.
Но главное в этой истории – рекорд, установленный депутатом. Он стал самым возрастным игроком в истории турнира, превзойдя достижение 70-летнего советника председателя правления «Зенита» Александра Медведева. Год назад он сыграл за «Амкал», но его хватило аж на 23 минуты!
Функционер не намерен так просто становиться вторым в «гонке ветеранов»:
«Очень рад за Барышникова, что он провёл четыре минуты за «Динамо» Санкт-Петербург. Однако мои 23 минуты за «Амкал» остались не достигнуты. Буду тренироваться и режимить, чтобы не меньше 23 минут попробовать провести в 73 года», - приводит слова Медведева «Советский спорт».
Справедливости ради, стоит отметить, что Барышников – не случайный человек, заскочивший в профессиональный футбол. Депутат выступает за команду ветеранов «Петергоф» и часто играет в политических товарищеских встречах. Но его, вероятно, интересовал не только рекорд. Дело в том, что Михаил Иванович намерен остаться в должности ещё на пять лет – грядут выборы, и тяжело не увидеть в его выходе на поле спланированную пиар-акцию.
Главный тренер «Динамо» - легендарный голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков - рассказал, что выход Барышникова был спланирован ещё до его прихода в клуб - то есть, как минимум, до начала июля. На вопрос, не боялся ли он, что петербуржцы могут пропустить, пока на поле ветеран, ответил с юмором:
«Нам нужен был опытный нападающий на первые пять минут - Михаил Иванович справился со своими обязанностями на сто баллов. Нюансики были, но мы справились и были готов», - сказал Рыжиков во время послематчевой пресс-конференции.
Петербуржцы одержали победу над медиакомандой, забив решающий гол в меньшинстве за несколько минут до конца основного времени. Героем стал экс-форвард «Амкала» Данила Ежков – после ухода из медиафутбола он заявил о намерении за три года дойти до РПЛ. Интересно, а Барышникову положены премиальные за этот результат?
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Фотоматериалы: прямая трансляция «Матч ТВ», пресс-служба «Динамо» СПб