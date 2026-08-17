Канчельскис объяснил, почему Батраков выиграет от переезда из РПЛ в Турцию

"Поздравляю Батракова и желаю удачи. Это хорошее решение, "Галатасарай" — клуб с великими традициями. Конечно, такой переход станет шагом вперед в карьере. Турецкий чемпионат сейчас сильнее российской лиги. Клубы играют в еврокубках, а где играют наши клубы?" — заявил Канчельскис.
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" также положительно оценил возможную сумму сделки. По его мнению, в нынешних условиях российскому клубу выгодно продать Батракова за такие деньги.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" и "Галатасарай" полностью согласовали трансфер 21-летнего россиянина. Турецкий клуб заплатит 25 млн евро, еще 4 млн могут быть предусмотрены в качестве бонусов.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"