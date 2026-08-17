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Канчельскис объяснил, почему Батраков выиграет от переезда из РПЛ в Турцию

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает вероятный переход Алексея Батракова из "Локомотива" в "Галатасарай" серьезным шагом вперед в карьере полузащитника.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
"Поздравляю Батракова и желаю удачи. Это хорошее решение, "Галатасарай" — клуб с великими традициями. Конечно, такой переход станет шагом вперед в карьере. Турецкий чемпионат сейчас сильнее российской лиги. Клубы играют в еврокубках, а где играют наши клубы?" — заявил Канчельскис.

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" также положительно оценил возможную сумму сделки. По его мнению, в нынешних условиях российскому клубу выгодно продать Батракова за такие деньги.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" и "Галатасарай" полностью согласовали трансфер 21-летнего россиянина. Турецкий клуб заплатит 25 млн евро, еще 4 млн могут быть предусмотрены в качестве бонусов.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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