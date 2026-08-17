Канчельскис объяснил, почему Батраков выиграет от переезда из РПЛ в Турцию

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"Поздравляю Батракова и желаю удачи. Это хорошее решение, "Галатасарай" — клуб с великими традициями. Конечно, такой переход станет шагом вперед в карьере. Турецкий чемпионат сейчас сильнее российской лиги. Клубы играют в еврокубках, а где играют наши клубы?" — заявил Канчельскис.