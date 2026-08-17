По информации турецкого журналиста Эртана Сюзгюна, 21-летний россиянин в ближайшее время отправится в Стамбул. Там футболисту предстоит пройти медицинское обследование, после которого он сможет подписать контракт с "Галатасараем".
Ранее сообщалось, что турецкий клуб и "Локомотив" уже согласовали условия сделки. По разным данным, трансфер Батракова обойдется "Галатасараю" в сумму от 25 до 30 млн евро.
Батраков является воспитанником железнодорожников и прошел путь от клубной академии до одного из лидеров основной команды.
Журналист: Батраков сегодня прибудет в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем
Как сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгюн, полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков 18 августа должен прилететь в Турцию, где завершит последние формальности перед переходом в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"