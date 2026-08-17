Кержаков прошелся по тренеру "Крыльев": переходит границы

Экс-главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков признался, что не верит в Сергея Булатова и раскритиковал поведение наставника "Крыльев Советов".

Фото: ПФК "Крылья Советов"

"Просто не верю. Мне не нравится его работа, его поведение. Я никого не осуждаю, но это похоже на поведение Шпилевского. В начале чемпионата, когда вы вырываете очки у сильнейших команд, это не повод собирать вокруг себя местных журналистов и эсэмэмщиков. Если вы хотите быть медийной командой — без проблем, но у вас не будет результата", — заявил Кержаков.

"Гвардиола тоже иногда собирал в круг после матчей. Но вы уже переходите какие-то границы, когда говорите: "Вы думали, что разорвете нас тут, хрен вам!" Это можно сказать в раздевалке", — добавил Кержаков.