Кержаков прошелся по тренеру "Крыльев": переходит границы

"Просто не верю. Мне не нравится его работа, его поведение. Я никого не осуждаю, но это похоже на поведение Шпилевского. В начале чемпионата, когда вы вырываете очки у сильнейших команд, это не повод собирать вокруг себя местных журналистов и эсэмэмщиков. Если вы хотите быть медийной командой — без проблем, но у вас не будет результата", — заявил Кержаков.
Отдельно экс-футболист сборной России высказался о манере Булатова общаться с окружающими после матчей. По мнению Кержакова, подобные эмоциональные заявления лучше оставлять внутри команды.
"Гвардиола тоже иногда собирал в круг после матчей. Но вы уже переходите какие-то границы, когда говорите: "Вы думали, что разорвете нас тут, хрен вам!" Это можно сказать в раздевалке", — добавил Кержаков.
После четырех туров РПЛ "Крылья Советов" набрали два очка. Кержаков также обратил внимание, что после матча с махачкалинским "Динамо" Булатов уже не устраивал подобного общения.
Источник: YouTube-шоу "Это футбол, брат!"