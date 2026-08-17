Радимов удивлен мощным стартом "Краснодара" без Кордобы и Сперцяна

Фото: ФК "Зенит"

"Меня удивляют результаты "Краснодара". Мне казалось, что можно заменить покинувшего команду Сперцяна, но не травмированного Кордобу. Однако без Кордобы " Краснодар " продолжает забивать и побеждать. Это говорит об огромном потенциале. Представьте, что будет, когда Кордоба вернется в строй", — заявил Радимов.

"Быки" начали новый сезон РПЛ со стопроцентным результатом. Команда Мурада Мусаева выиграла все четыре матча и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу.При этом летом "Краснодар" лишился одного из своих ключевых футболистов последних лет — Сперцян перешел в саудовский "Аль-Ахли". Кордоба начало сезона пропускает из-за восстановления после травмы бедра, полученной на ЧМ-2026.Источник: "Матч ТВ"