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Радимов удивлен мощным стартом "Краснодара" без Кордобы и Сперцяна

Экс-футболист сборной России Владислав Радимов впечатлен стартом "Краснодара", который продолжает побеждать после ухода Эдуарда Сперцяна и в отсутствие травмированного Джона Кордобы.
Фото: ФК "Зенит"
"Меня удивляют результаты "Краснодара". Мне казалось, что можно заменить покинувшего команду Сперцяна, но не травмированного Кордобу. Однако без Кордобы "Краснодар" продолжает забивать и побеждать. Это говорит об огромном потенциале. Представьте, что будет, когда Кордоба вернется в строй", — заявил Радимов.

"Быки" начали новый сезон РПЛ со стопроцентным результатом. Команда Мурада Мусаева выиграла все четыре матча и с 12 очками возглавляет турнирную таблицу.

При этом летом "Краснодар" лишился одного из своих ключевых футболистов последних лет — Сперцян перешел в саудовский "Аль-Ахли". Кордоба начало сезона пропускает из-за восстановления после травмы бедра, полученной на ЧМ-2026.

Источник: "Матч ТВ"

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