Даку ответил недовольным его переходом фанатам "Спартака" одной фразой

"Я приехал сюда просто потому, что хочу, чтобы "Спартак" был чемпионом. И все. Для меня это очень важно", — заявил Даку.
В матче четвертого тура РПЛ "Спартак" на выезде победил "Балтику" со счетом 2:1. Албанский форвард принял участие в одном из голов красно-белых, отметившись результативной передачей.
Переход Даку вызвал неоднозначную реакцию среди части поклонников московского клуба. В 2024 году он был дисквалифицирован УЕФА на два матча после встречи чемпионата Европы с Хорватией. Причиной стали оскорбительные скандирования в адрес сербов и македонцев, к которым футболист присоединился после игры.
Источник: "Матч ТВ"