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Даку ответил недовольным его переходом фанатам "Спартака" одной фразой

Нападающий "Спартака" Мирлинд Даку отреагировал на неоднозначное отношение части болельщиков к своему трансферу и назвал главную цель в московском клубе.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Я приехал сюда просто потому, что хочу, чтобы "Спартак" был чемпионом. И все. Для меня это очень важно", — заявил Даку.

В матче четвертого тура РПЛ "Спартак" на выезде победил "Балтику" со счетом 2:1. Албанский форвард принял участие в одном из голов красно-белых, отметившись результативной передачей.

Переход Даку вызвал неоднозначную реакцию среди части поклонников московского клуба. В 2024 году он был дисквалифицирован УЕФА на два матча после встречи чемпионата Европы с Хорватией. Причиной стали оскорбительные скандирования в адрес сербов и македонцев, к которым футболист присоединился после игры.

Источник: "Матч ТВ"

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