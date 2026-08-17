Нойер высказался о возможном завершении карьеры после сезона

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не исключил, что нынешний сезон может стать для него последним, однако принимать окончательное решение пока не намерен.

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"Завершение карьеры следующим летом? Я позволю всему идти своим чередом, а потом посмотрю, что произойдет. Я проведу сезон с целью бороться за самые высокие задачи, а что будет после этого — увидим", — передает слова Нойера Goal.com.

Контракт 40-летнего вратаря с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2027 года. Таким образом, решение о продолжении карьеры Нойер может принять уже по окончании нынешнего сезона.В сезоне-2025/26 немец провел за мюнхенцев 37 матчей во всех турнирах, пропустил 40 мячей и оформил 10 "сухарей".