Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом

Защитник "Спартака" Сердар Таски заявил, что настроен выиграть в нынешнем сезоне чемпионат России.– Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом.– Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в "Спартаке".– Он действительно лучший, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России.