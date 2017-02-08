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21:52
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
20:42
Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (15)
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Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом
Защитник "Спартака" Сердар Таски заявил, что настроен выиграть в нынешнем сезоне чемпионат России.
– Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом.
– И все-таки, откуда звали? Много писали про "Трабзонспор" и "Саутгемптон". Что правда, что нет?
– Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в "Спартаке".
– Неужели не хотелось окунуться в английскую премьер-лигу – сильнейший чемпионат в мире?
– Он действительно лучший, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России.
"Спорт-Экспресс"
– Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом.
– И все-таки, откуда звали? Много писали про "Трабзонспор" и "Саутгемптон". Что правда, что нет?
– Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в "Спартаке".
– Неужели не хотелось окунуться в английскую премьер-лигу – сильнейший чемпионат в мире?
– Он действительно лучший, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России.
"Спорт-Экспресс"
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