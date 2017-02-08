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Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом

Защитник "Спартака" Сердар Таски заявил, что настроен выиграть в нынешнем сезоне чемпионат России.

– Запросы в клуб и предложения действительно поступали, не буду скрывать. Значит, мой уровень игры позволяет рассчитывать на интерес со стороны других команд, и это приятно. Но я решил остаться. Чувствую себя в России комфортно, играю здесь уже достаточно долго, все замечательно. А главное: не хотел никуда уходить, потому что в этом году очень рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом.

– И все-таки, откуда звали? Много писали про "Трабзонспор" и "Саутгемптон". Что правда, что нет?

– Да, насчет этих двух клубов, упоминавшихся в прессе, все верно. Имелись также два других предложения из Англии и еще одно – из Испании. Но я не рассматривал их. Для меня изначально было понятно, что буду играть только в "Спартаке".

– Неужели не хотелось окунуться в английскую премьер-лигу – сильнейший чемпионат в мире?

– Он действительно лучший, не спорю. Но поставил сейчас перед собой обязательную задачу – выиграть чемпионат России.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 21:52
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№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:12) #
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  •  (2)

Когда золото на горизонте не то что кто-то не уходит - насильно, блеать не выпихнешь. Даже Макей на Спартак-2 согласился. Чуют запах свежерезаного мяса.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
шанс есть,это не обсуждается.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 22:02) #
  • -3
  •  (3)
online

хитрожопый Таски ,там по любому за чемпионство нехилые бонусы Федун предлагает
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: -Ritter- (Сегодня, 21:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
И далее laughing

Если нам это удастся, готов пойти с Боккетти наперегонки! Он – к себе в Италию, я – к себе в Германию. Заодно и посмотрим, кто быстрее пешком. Чего только ни сделаешь, если наша общая мечта сбудется.
Регистрация: 22.01.2017
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