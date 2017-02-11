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Александр Бубнов: уверен, Каррера поддержит Селихова

Известный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги контрольного матча "Спартака" против хорватского "Осиека" (1:1).

"В первом тайме в обороне у "Спартака" играли четверо номинальных центральных защитника. Джикия доказал, что является универсалом. Он хорошо выглядит как в центре, так и на фланге. Этот вариант Массимо Каррера будет использовать в случае проблем с крайними защитниками, что уже случалось по ходу нынешнего сезона. Видно, что "Спартак" сейчас находится под нагрузками. Если в обороне все более-менее четко, особенно при потере мяча, то с организацией игры в атаке еще есть проблемы. Однако на данном этапе сборов это нормально, ведь у футболистов еще нет необходимой свежести. По сравнению с матчем против "Копенгагена" видно, что "Спартак" набирает форму. Хорошо влился в коллектив и адаптировался в новой команде Джикия. Тренер может использовать его и в модели с тремя центральными защитниками и с двумя. Может Джикия сыграть и на фланге. Думаю, по необходимости он и опорником выйдет. В общем, по нему все ясно, это очень хорошее приобретение. Думаю, что к концу сбора Каррера уже будет определяться со стартовым составом против "Краснодара". Ошибка Селихова? Во-первых, на нее повлияла погода, ведь мяч и поле были мокрыми. Такие ошибки бывают у всех вратарей: и у Реброва бывали, и у Акинфеева. По одному случаю не стоит делать больших выводов. Каррера это прекрасно понимает и, уверен, поддержит вратаря. Ни один голкипер от такого не застрахован", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Каррера Селихов
Сегодня, 10:41
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№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное,чтобы Селихов сам не "взял себе в голову", молодой еще, а партнеры и тренер конечно поддержат, как кстати и болельщики (надеюсь).
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ошибка ? Плюнуть и растереть . Селихов очень хорош , это видно сразу , Реброва он " вытеснит " , это точно . Но , чемпионат должен начинать Ребров , он это заслужил и менять его сейчас - глупо . За вратарскую позицию стало намного спокойней .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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