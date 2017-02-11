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Александр Бубнов: уверен, Каррера поддержит Селихова
Известный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги контрольного матча "Спартака" против хорватского "Осиека" (1:1).
"В первом тайме в обороне у "Спартака" играли четверо номинальных центральных защитника. Джикия доказал, что является универсалом. Он хорошо выглядит как в центре, так и на фланге. Этот вариант Массимо Каррера будет использовать в случае проблем с крайними защитниками, что уже случалось по ходу нынешнего сезона. Видно, что "Спартак" сейчас находится под нагрузками. Если в обороне все более-менее четко, особенно при потере мяча, то с организацией игры в атаке еще есть проблемы. Однако на данном этапе сборов это нормально, ведь у футболистов еще нет необходимой свежести. По сравнению с матчем против "Копенгагена" видно, что "Спартак" набирает форму. Хорошо влился в коллектив и адаптировался в новой команде Джикия. Тренер может использовать его и в модели с тремя центральными защитниками и с двумя. Может Джикия сыграть и на фланге. Думаю, по необходимости он и опорником выйдет. В общем, по нему все ясно, это очень хорошее приобретение. Думаю, что к концу сбора Каррера уже будет определяться со стартовым составом против "Краснодара". Ошибка Селихова? Во-первых, на нее повлияла погода, ведь мяч и поле были мокрыми. Такие ошибки бывают у всех вратарей: и у Реброва бывали, и у Акинфеева. По одному случаю не стоит делать больших выводов. Каррера это прекрасно понимает и, уверен, поддержит вратаря. Ни один голкипер от такого не застрахован", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"В первом тайме в обороне у "Спартака" играли четверо номинальных центральных защитника. Джикия доказал, что является универсалом. Он хорошо выглядит как в центре, так и на фланге. Этот вариант Массимо Каррера будет использовать в случае проблем с крайними защитниками, что уже случалось по ходу нынешнего сезона. Видно, что "Спартак" сейчас находится под нагрузками. Если в обороне все более-менее четко, особенно при потере мяча, то с организацией игры в атаке еще есть проблемы. Однако на данном этапе сборов это нормально, ведь у футболистов еще нет необходимой свежести. По сравнению с матчем против "Копенгагена" видно, что "Спартак" набирает форму. Хорошо влился в коллектив и адаптировался в новой команде Джикия. Тренер может использовать его и в модели с тремя центральными защитниками и с двумя. Может Джикия сыграть и на фланге. Думаю, по необходимости он и опорником выйдет. В общем, по нему все ясно, это очень хорошее приобретение. Думаю, что к концу сбора Каррера уже будет определяться со стартовым составом против "Краснодара". Ошибка Селихова? Во-первых, на нее повлияла погода, ведь мяч и поле были мокрыми. Такие ошибки бывают у всех вратарей: и у Реброва бывали, и у Акинфеева. По одному случаю не стоит делать больших выводов. Каррера это прекрасно понимает и, уверен, поддержит вратаря. Ни один голкипер от такого не застрахован", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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