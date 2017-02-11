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Анатолий Мещеряков: "Локомотиву" непросто взыскать долг с Диарра
"Локомотив" рассчитывает взыскать долг с бывшего полузащитника команды Лассана Диарра, однако процесс этот сложный, заявил председатель совета директоров клуба, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.
"С Диарра проблема в том, что деньги должен именно он, не клуб, а лично игрок. Поэтому это процесс не быстрый и сложный. Но мы, конечно, надеемся получить эти деньги", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Диарра выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в Международную федерацию футбола (ФИФА). Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.
"С Диарра проблема в том, что деньги должен именно он, не клуб, а лично игрок. Поэтому это процесс не быстрый и сложный. Но мы, конечно, надеемся получить эти деньги", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Диарра выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в Международную федерацию футбола (ФИФА). Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.
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