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Анатолий Мещеряков: "Локомотиву" непросто взыскать долг с Диарра

"Локомотив" рассчитывает взыскать долг с бывшего полузащитника команды Лассана Диарра, однако процесс этот сложный, заявил председатель совета директоров клуба, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.

"С Диарра проблема в том, что деньги должен именно он, не клуб, а лично игрок. Поэтому это процесс не быстрый и сложный. Но мы, конечно, надеемся получить эти деньги", - цитирует Мещерякова ТАСС.

Диарра выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в Международную федерацию футбола (ФИФА). Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку в размере €10,5 млн.
Теги: Мещеряков Диарра Локомотив
Сегодня, 13:04
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№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:51) #
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Цитата: Игорь Казьмин
и штаб юристов у Вас сменился,сейчас они наверное из Питера...

Наверняка из спартака времён Карпина, которых выпесдили вместе с ним. Локо всегда всё говно, что спартаку не пригодилось сразу хватал и к себе тянул.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 13:48) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Пустой номер, тот кто подписывал с ним контракт, его уже в Локо нет,а эти маленькие юридические тонкости сыграли в пользу Диарра, так что ребята у вас судебные издержки ещё больше денег отнимут.Урок Вам на будущее, наверное и штаб юристов у Вас сменился,сейчас они наверное из Питера...

Возможно так и есть но данная ситуация создаст прецедент и другие игроки будут поступать так же.
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:13) #
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online

Пустой номер, тот кто подписывал с ним контракт, его уже в Локо нет,а эти маленькие юридические тонкости сыграли в пользу Диарра, так что ребята у вас судебные издержки ещё больше денег отнимут.Урок Вам на будущее, наверное и штаб юристов у Вас сменился,сейчас они наверное из Питера...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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