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Александр Григорян: "Анжи" сможет дать бой "Спартаку"
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян выразил уверенность в том, что его команда в предстоящем матче со "Спартаком" даст бой лидеру чемпионата.
"Нам придется сложно, но и "Спартаку" с нами просто не будет. Понимаете, в футболе – как в шоу-бизнесе. Есть раскрученные имена, а есть неизвестные исполнители. Да, у ряда наших футболистов не было игровой практики в этом сезоне, кто-то пришел из первого дивизиона. Но поверьте, мы взяли качественных футболистов. Мои игроки дадут бой "Спартаку". И не только", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс".
"Нам придется сложно, но и "Спартаку" с нами просто не будет. Понимаете, в футболе – как в шоу-бизнесе. Есть раскрученные имена, а есть неизвестные исполнители. Да, у ряда наших футболистов не было игровой практики в этом сезоне, кто-то пришел из первого дивизиона. Но поверьте, мы взяли качественных футболистов. Мои игроки дадут бой "Спартаку". И не только", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс".
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