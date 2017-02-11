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Александр Григорян: "Анжи" сможет дать бой "Спартаку"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян выразил уверенность в том, что его команда в предстоящем матче со "Спартаком" даст бой лидеру чемпионата.

"Нам придется сложно, но и "Спартаку" с нами просто не будет. Понимаете, в футболе – как в шоу-бизнесе. Есть раскрученные имена, а есть неизвестные исполнители. Да, у ряда наших футболистов не было игровой практики в этом сезоне, кто-то пришел из первого дивизиона. Но поверьте, мы взяли качественных футболистов. Мои игроки дадут бой "Спартаку". И не только", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс".
Теги: Григорян Спартак Анжи
Сегодня, 13:07
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№35 Написал: Motivation (Сегодня, 14:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Хряки не хозяева

Что не помешает нам вскоре сплясать народный танец "Кабанеро" на костях немытой "цыганской дочери Зинки"

Цитата: Colambous
Переехал

Кто же тебя переехал? Как Остапа Бендера - "Попал под лошадь"?


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№34 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 14:29) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: 4 звезды
это говорит о том, что в футбол вернулся хозяин, заняв привычную первую строчку, остальные брысь под лавку, мелочь вшивая

Хряки не хозяева жизни,они всего свиньи)))


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Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№33 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (5)
online

это говорит о том, что в футбол вернулся хозяин, заняв привычную первую строчку, остальные брысь под лавку, мелочь вшивая
Регистрация: 7.12.2016
№32 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:25) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
гавно

со второй строчки лижет пятки Спартаку))
Регистрация: 1.02.2017
№31 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:24) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Вот и первый пиараст

это не пиар...это аксиома


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№30 Написал: Motivation (Сегодня, 14:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
гАвно

Ну, один шаг к твоему становлению в роли PRаста сделан! Поздравляю! smile Даже в предложении из 2-х слов - нашлось место для орфографической ошибки... Ты кстати. в курсе, что по правилам инглиша твой ник произносится "Ютикей"? Вот и "ютикей", пока на сортире-арене трубы снова не прорвало - и не смыло


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№29 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Потому что даже фрагменты интервью надо приводить целиком, а не выдержками. И не забывать про вопросы корреспондента. Человека спрашивали конкретно про "Спартак". И он отвечал на конкретные вопросы. Причем сам-то он, похоже, большого желания говорить о "народных" не испытывал. Но корреспондент с завидным упорством сводил разговор именно к "Спартаку". А здесь создается впечатление, что Григорян ни о чем другом и думать не может.

на то они и журналисты чтобы провоцировать,ну если ты видишь что ситуация накаляется,тактично уйди от ответа,а у Григоряна элементарно мозгов не хватило на это,посмотрим что он скажет подобному журналисту после матча,когда его подтянут за слова)))
Регистрация: 1.02.2017
№28 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Пивовед
Если хочешь ты пиара,Ляпни чо- нить про Спартак.

Спартак-гавно


Вот и первый пиараст
.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№27 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:17) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Если хочешь ты пиара,Ляпни чо- нить про Спартак.

Спартак-гавно


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№26 Написал: Motivation (Сегодня, 14:17) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
все знают такую командочку... вот уже лет 15 она не может выполнить одну единственную задачу.

Все знают одну говнокомандочку, свыше 60 лет говно в пердиве месившую... Потом перерыв был чуть поменьше без трофеев- с 22 по 84 потом с 84 по 2007? SHITовод немытый laughing


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№25 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 14:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oksva
Вот объясните мне , тупому , почему - " мы дадим бой Спартаку .. " ? Тройные - пятерные призовые , это понятно , но почему только Спартаку вы бой дать собираетесь ? Под остальных " ляжете " ? В запой - кумар уйдёте ? Ты можешь сказать , что Анжи после паузы будет биться за то то , за что то ? Ничего больше не надо ? Что за ущербная логика ...

Потому что даже фрагменты интервью надо приводить целиком, а не выдержками. И не забывать про вопросы корреспондента. Человека спрашивали конкретно про "Спартак". И он отвечал на конкретные вопросы. Причем сам-то он, похоже, большого желания говорить о "народных" не испытывал. Но корреспондент с завидным упорством сводил разговор именно к "Спартаку". А здесь создается впечатление, что Григорян ни о чем другом и думать не может. smile
Регистрация: 22.09.2009
№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:10) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mustang
для многи команд это основная задача на сезон а для некоторых единственная

все знают такую командочку... вот уже лет 15 она не может выполнить одну единственную задачу. Ну никак не могут понять, что задача для середняков должна сильно отличаться от задач, которые ставят себе действительно сильные клубы...Зенит, ЦСКА, Ростов


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№23 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Вот ослы и сыграли В ОЧКО!

В БУЁК joy
Регистрация: 1.02.2017
№22 Написал: Motivation (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
в открытый футбол со Спартаком играть бесполезно...а оказывается и в закрытый тоже..

Вот ослы и сыграли В ОЧКО! smile


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№21 Написал: mustang (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН: "АНЖИ" СМОЖЕТ ДАТЬ БОЙ "СПАРТАКУ"

для многи команд это основная задача на сезон а для некоторых единственная
Регистрация: 23.12.2015
№20 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Так он же сам и ответил,план такой был у коней вжаться в свою штрафную и что акинфей или игнаш пистанули посильней на ласину,стандартная тактика.Ты же читай он все так и написал,что в открытый футбол со Спартаком играть бесполезно...а оказывается и в закрытый тоже..

он написал что на контратаках легче играть,вот цска сидел у своих ворот с 40% владениями и трешку получил,он сам себе противоречит,оказывается не в закрытый не в открытый нельзя играть,только излюбленные чемоданчики Гинера, но на них нужны деньги,а у Гинера гуляет ветер в карманах)))
Регистрация: 1.02.2017
№19 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
Цитата: CSKA-180505
Вот поэтому спам и лидируют что все аутсайдеры пытаются дать бой,а если бы играли как с фаворитом,том многие зацепили бы очки.Спаму только и нужно когда с ним играют в атаку,контратаковать всегда проще.

что же цска то в дерби как обычно жался к своим воротам и владел мячом 40% joy

Так он же сам и ответил,план такой был у коней вжаться в свою штрафную и что акинфей или игнаш пистанули посильней на ласину,стандартная тактика.Ты же читай он все так и написал,что в открытый футбол со Спартаком играть бесполезно...а оказывается и в закрытый тоже..
Регистрация: 3.11.2016
№18 Написал: Sculptor (Сегодня, 13:52) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Вот поэтому спам и лидируют что все аутсайдеры пытаются дать бой,а если бы играли как с фаворитом,том многие зацепили бы очки.Спаму только и нужно когда с ним играют в атаку,контратаковать всегда проще.

да да,то-то я смотрю с Цска все в защите сидят,особенно как Урал в последнем туре,как весна.так все аутсайдеры с вами в защите,с остальными бьются,а от вас только защищаються
Регистрация: 1.02.2017
№17 Написал: perekos Самара (Сегодня, 13:51) #
  • -3
  •  (7)

и всё удивляется-Почему Шалимова в Краснодар а он весь такой ну блин такой в ж...Шалимов никому ничего не доказывает-он самодостаточный человек, вот всякая моська только и может лаять на слона, который идет себе и даже не слышит вошь которая под ногами вертится laughing
Регистрация: 10.08.2012
№16 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: oksva
Вот объясните мне , тупому , почему - " мы дадим бой Спартаку .. " ?

Объясняю, с учетом всей твоей тупости, как можно доступнее:
...ТЫ НЕ ДОЧИТАЛ!!!
Мои игроки дадут бой "Спартаку". И не только", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс".

Вот именно!Есть Спартак и все остальные)))Вот этим своим "И не только"он ставит в один ряд такие клубы какТомь,Мордовию,зенит,Уфу и прочие
Регистрация: 3.11.2016
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: сектант
Этот осел хоть смотрел один матч Спартака чтоб какие то выводы делать?))?)

Ну, один матч смотрел. Спартак -цска -3-1 и понял......что нихера не понял.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Вот поэтому спам и лидируют что все аутсайдеры пытаются дать бой,а если бы играли как с фаворитом,том многие зацепили бы очки.Спаму только и нужно когда с ним играют в атаку,контратаковать всегда проще.

что же цска то в дерби как обычно жался к своим воротам и владел мячом 40%
Регистрация: 1.02.2017
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:43) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Вот объясните мне , тупому , почему - " мы дадим бой Спартаку .. " ? почему только Спартаку вы бой дать собираетесь ?

Объясняю, с учетом всей твоей тупости, как можно доступнее:
...ТЫ НЕ ДОЧИТАЛ!!!
Мои игроки дадут бой "Спартаку". И не только", – цитирует тренера "Спорт-Экспресс".


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: perekos Самара (Сегодня, 13:42) #
  • -2
  •  (6)

у зины соснуть не забудь голубок smile
Регистрация: 10.08.2012
№11 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 13:42) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: CSKA-180505
Вот поэтому спам и лидируют что все аутсайдеры пытаются дать бой,а если бы играли как с фаворитом,том многие зацепили бы очки.Спаму только и нужно когда с ним играют в атаку,контратаковать всегда проще.

Ослиная логика...

Этот осел хоть смотрел один матч Спартака чтоб какие то выводы делать?))?))?А по факту что то никто не говорит про зенит или цска,самый принципиальный для всех это Спартак.
Регистрация: 3.11.2016
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:33) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: CSKA-180505
Вот поэтому спам и лидируют что все аутсайдеры пытаются дать бой,а если бы играли как с фаворитом,том многие зацепили бы очки.Спаму только и нужно когда с ним играют в атаку,контратаковать всегда проще.

Ослиная логика...


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (4)
online

Сам признался ...Он из шоу бизнеса,точней из тех кто из цвета известных кровей.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№8 Написал: Motivation (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
но почему только Спартаку вы бой дать собираетесь ?

Потому что самый посещаемый матч года. Его один сыграть нормально - увтидят его больше болельщиков, чем оба матча с Зиной и ослами вместе!


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:22) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот объясните мне , тупому , почему - " мы дадим бой Спартаку .. " ? Тройные - пятерные призовые , это понятно , но почему только Спартаку вы бой дать собираетесь ? Под остальных " ляжете " ? В запой - кумар уйдёте ? Ты можешь сказать , что Анжи после паузы будет биться за то то , за что то ? Ничего больше не надо ? Что за ущербная логика ...


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 13:19) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Вот поэтому спам и лидируют что все аутсайдеры пытаются дать бой,а если бы играли как с фаворитом,том многие зацепили бы очки.Спаму только и нужно когда с ним играют в атаку,контратаковать всегда проще.
Регистрация: 24.10.2007
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