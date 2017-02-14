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Владимир Леонов: решение о том, где будет играть "Рубин" весной, примут в конце февраля
Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов сообщил, что окончательное решение о том, где "Рубин" сыграет в марте в матчах Кубка России и чемпионата страны, будет принято совместно с Международной федерацией футбола в конце февраля.
"Решение по тому, где начнет сезон казанский "Рубин", будет принято в конце февраля. Мы ждем в Казани комиссию Международной федерации футбола (FIFA), которая даст свои рекомендации. У нас есть резервный стадион, на котором свои домашние матчи может провести "Рубин". В любом случае "Рубин" проведет тестовые матчи с "Уфой" и ЦСКА в мае на "Казань Арене", - цитирует Леонова "Р-Спорт".
"Решение по тому, где начнет сезон казанский "Рубин", будет принято в конце февраля. Мы ждем в Казани комиссию Международной федерации футбола (FIFA), которая даст свои рекомендации. У нас есть резервный стадион, на котором свои домашние матчи может провести "Рубин". В любом случае "Рубин" проведет тестовые матчи с "Уфой" и ЦСКА в мае на "Казань Арене", - цитирует Леонова "Р-Спорт".
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