Карпин — о разгроме "Динамо" от "Краснодара": ожидал увидеть ближайший резерв. Ну… помогли. Умереть, как говорится

«Ожидал увидеть ближайший резерв, который вышел сегодня на поле, что он покажет, как они нам могут помочь и в матчах чемпионата, потому что у нас есть травмы. Ну… помогли. Умереть, как говорится. Посмотрели ближайший резерв», — цитирует Карпина «Чемпионат».
Счет на 19-й минуте открыл 18-летний дебютант Казбек Мукаилов, оформивший дубль к 44-й минуте. Между его голами на 34-й минуте отличился Густаво Сантос. Окончательный результат в концовке встречи установил Эдуард Сперцян (88’).
Встреча завершилась разгромной победой «Краснодара» — 4:0. Бело-голубые набрали три очка и занимают третью строчку в группе В, а краснодарцы с тем же количеством очков идут вторыми.
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:4).
Фото: ФК "Краснодар"