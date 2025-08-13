Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
2 - 1 2 1
АхматЗавершен
Сочи
1 - 1 (П 5 - 3) 1 153
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
БалтикаЗавершен
Динамо
0 - 4 0 4
КраснодарЗавершен

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
2 - 2 (П 4 - 3) 2 243
ТоттенхэмЗавершен

Карпин — о разгроме "Динамо" от "Краснодара": ожидал увидеть ближайший резерв. Ну… помогли. Умереть, как говорится

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:4).
Фото: ФК "Краснодар"
«Ожидал увидеть ближайший резерв, который вышел сегодня на поле, что он покажет, как они нам могут помочь и в матчах чемпионата, потому что у нас есть травмы. Ну… помогли. Умереть, как говорится. Посмотрели ближайший резерв», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Счет на 19-й минуте открыл 18-летний дебютант Казбек Мукаилов, оформивший дубль к 44-й минуте. Между его голами на 34-й минуте отличился Густаво Сантос. Окончательный результат в концовке встречи установил Эдуард Сперцян (88’).

Встреча завершилась разгромной победой «Краснодара» — 4:0. Бело-голубые набрали три очка и занимают третью строчку в группе В, а краснодарцы с тем же количеством очков идут вторыми.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится