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ЦСКА пока не обращался в "Динамо" по поводу выкупа контракта Алексея Ионова

ЦСКА пока не обращался в "Динамо" по поводу выкупа контракта 28-летнего полузащитника Алексея Ионова, сообщает "Спорт-Экспресс".

Хавбек выступает за армейцев на правах аренды. В этом сезоне он провел за красно-синих 19 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Динамовцы намерены выкупить контракт нападающего Кирилла Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА.
Теги: Ионов ЦСКА Динамо
Сегодня, 22:10
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