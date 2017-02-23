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Неудача на последних минутах (6)
Неудача на последних минутах (6)
17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
ЦСКА пока не обращался в "Динамо" по поводу выкупа контракта Алексея Ионова
ЦСКА пока не обращался в "Динамо" по поводу выкупа контракта 28-летнего полузащитника Алексея Ионова, сообщает "Спорт-Экспресс".
Хавбек выступает за армейцев на правах аренды. В этом сезоне он провел за красно-синих 19 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Динамовцы намерены выкупить контракт нападающего Кирилла Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА.
Хавбек выступает за армейцев на правах аренды. В этом сезоне он провел за красно-синих 19 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Динамовцы намерены выкупить контракт нападающего Кирилла Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА.
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