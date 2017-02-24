"Терек" сообщил об изменениях в заявке и внес новичков

Согласно графику заявочной кампании сегодня прошли регистрацию в Российской футбольной Премьер-Лиге и внесены в заявочный лист грозненцев новички "Терека" Магомед Оздоев, Бернард Бериша и Норберт Дьёмбер.Также дозаявлены продлившие контракты Ризван Уциев и Заур Садаев.