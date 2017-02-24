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"Терек" сообщил об изменениях в заявке и внес новичков

Согласно графику заявочной кампании сегодня прошли регистрацию в Российской футбольной Премьер-Лиге и внесены в заявочный лист грозненцев новички "Терека" Магомед Оздоев, Бернард Бериша и Норберт Дьёмбер.

Также дозаявлены продлившие контракты Ризван Уциев и Заур Садаев.

ФК "Терек"
Теги: Терек
Сегодня, 20:14
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