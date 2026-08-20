Шалимов объяснил, почему Батраков может быстро закрепиться в "Галатасарае"

Шалимов считает, что Батракову важно постепенно привыкнуть к новой команде и требованиям турецкого футбола.
- Если мы посмотрим состав "Галатасарая", у них как раз позиция Батракова является проблемной. Если он потихоньку будет набирать, думаю, он будет игроком стартового состава. Конкуренция у команды на этой позиции не очень большая. Я бы дал ему совет не обращать внимания на прессу, - цитирует Шалимова "Матч ТВ".
"Галатасарай" заплатил "Локомотиву" за 21-летнего Батракова 25 млн евро. Соглашение российского полузащитника со стамбульским клубом действует до 30 июня 2031 года.