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Шалимов объяснил, почему Батраков может быстро закрепиться в "Галатасарае"

Игорь Шалимов не ожидает серьёзных проблем у Алексея Батракова с попаданием в основу "Галатасарая".
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению российского тренера, футболист пришёл в команду как раз на позицию, где у стамбульцев нет большой конкуренции.

Шалимов считает, что Батракову важно постепенно привыкнуть к новой команде и требованиям турецкого футбола.

- Если мы посмотрим состав "Галатасарая", у них как раз позиция Батракова является проблемной. Если он потихоньку будет набирать, думаю, он будет игроком стартового состава. Конкуренция у команды на этой позиции не очень большая. Я бы дал ему совет не обращать внимания на прессу, - цитирует Шалимова "Матч ТВ".

"Галатасарай" заплатил "Локомотиву" за 21-летнего Батракова 25 млн евро. Соглашение российского полузащитника со стамбульским клубом действует до 30 июня 2031 года.

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