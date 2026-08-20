Переход российского полузащитника из "Локомотива" занял четвёртое место в истории стамбульского клуба по сумме трансфера.
За 21-летнего футболиста турецкая команда заплатит 25 млн евро. Дороже "Галатасараю" обходились только Виктор Осимхен, приобретённый за 75 млн евро, Уилфрид Синго - за 30,8 млн и Угурджан Чакыр - за 27,5 млн.
Помимо 25 млн евро, условия сделки предусматривают выплаты "Локомотиву" в случае дальнейшего трансфера Батракова. Московский клуб получит 15% от суммы его следующей продажи.
Только три игрока обошлись "Галатасараю" дороже Батракова
Алексей Батраков вошёл в число самых дорогостоящих новичков "Галатасарая".
Фото: ФК "Локомотив"