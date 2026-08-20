Гендиректор "Локомотива" рассказал, почему изменил решение по Батракову

Фото: ФК "Локомотив"

- Многие говорят, что я был против этого трансфера. На самом деле это правда. Я не хотел отдавать лучшего игрока " Локомотива ". Но после того, как мы с тобой поговорили, я почувствовал искренность и понял, что у тебя есть мечта, которую ты хочешь исполнить. Я уверен, что это только начало твоей большой карьеры, - сказал Ротенберг в видео, опубликованным пресс-службой клуба.

Генеральный директор московского клуба изменил свою позицию после личного разговора с полузащитником, который рассказал ему о желании продолжить карьеру за границей.Батраков является воспитанником "Локомотива" и дебютировал за основную команду в 2024 году. В прошедшем сезоне полузащитник провёл 36 матчей и забил 17 голов. Сумма его перехода в "Галатасарай" составила 25 млн евро без учёта бонусов.