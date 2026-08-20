Батраков - после перехода в "Галатасарай": буду стараться делать всё ради трофеев

Фото: ФК "Галатасарай"

- Я уже сказал, что у меня была мечта играть в Европе и Лиге чемпионов, и я буду стараться делать всё, чтобы команда выиграла много трофеев вместе со мной. Цели - помочь команде завоевать трофеи и продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Скажу, что мне очень приятно, что они переживают и поддерживают меня, но мне предстоит показать всё на поле, - заявил Батраков в интервью клубной пресс-службе.