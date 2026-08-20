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Батраков - после перехода в "Галатасарай": буду стараться делать всё ради трофеев

Алексей Батраков обозначил свои цели после официального перехода из "Локомотива" в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Российский полузащитник рассчитывает выигрывать трофеи со стамбульской командой и успешно выступить в Лиге чемпионов.

- Я уже сказал, что у меня была мечта играть в Европе и Лиге чемпионов, и я буду стараться делать всё, чтобы команда выиграла много трофеев вместе со мной. Цели - помочь команде завоевать трофеи и продвинуться как можно дальше в Лиге чемпионов. Скажу, что мне очень приятно, что они переживают и поддерживают меня, но мне предстоит показать всё на поле, - заявил Батраков в интервью клубной пресс-службе.

Контракт россиянина с "Галатасараем" рассчитан до лета 2031 года. За трансфер "Локомотив" получил 25 млн евро и также получит 15% от прибыли при следующей продаже полузащитника.

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