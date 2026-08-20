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"Галатасарай" официально раскрыл сумму трансфера и зарплату Батракова

"Галатасарай" на своём официальном сайте раскрыл финансовые детали перехода Алексея Батракова из "Локомотива".
Фото: Фото: Anadolu
Стамбульский клуб заплатит за 21-летнего российского полузащитника 25 млн евро.

Кроме фиксированной суммы, "Локомотив" сохранил право на долю от возможной перепродажи своего воспитанника. Железнодорожники получат 15% от прибыли, которую "Галатасарай" заработает при следующем трансфере Батракова.

Сам хавбек заключил с турецким клубом пятилетний контракт. Его гарантированная зарплата составит 3,25 млн евро за каждый сезон.

Батраков провёл за основную команду "Локомотива" 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи.

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