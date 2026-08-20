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Барбоза считает, что Батраков достоин более сильного чемпионата

Паулу Барбоза высказал мнение о перспективах Алексея Батракова после его переезда в Турцию.
Фото: ФК "Локомотив"
Португальский агент полагает, что возможности российского полузащитника позволяют ему рассчитывать на выступления в более сильной лиге и за более статусную команду.

- Я считаю, что Батраков - игрок другого уровня, другого чемпионата и другого клуба. По всей видимости, Алексей и "Локомотив" не хотели ждать других вариантов и согласились на переход в "Галатасарай". Турецкий чемпионат непростой, Батракову придётся играть на очень высоком уровне, соответствовать. Здесь другой язык, культура, поэтому адаптация необходима, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".

За трансфер 21-летнего хавбека "Галатасарай" заплатил "Локомотиву" 25 млн евро. Ещё 15% от прибыли с возможной перепродажи игрока достанутся московскому клубу. Соглашение Батракова действует до лета 2031 года, а его зарплата составляет 3,25 млн евро за сезон.

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