Барбоза считает, что Батраков достоин более сильного чемпионата

Паулу Барбоза высказал мнение о перспективах Алексея Батракова после его переезда в Турцию.

Фото: ФК "Локомотив"

- Я считаю, что Батраков - игрок другого уровня, другого чемпионата и другого клуба. По всей видимости, Алексей и " Локомотив " не хотели ждать других вариантов и согласились на переход в "Галатасарай". Турецкий чемпионат непростой, Батракову придётся играть на очень высоком уровне, соответствовать. Здесь другой язык, культура, поэтому адаптация необходима, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ"

Португальский агент полагает, что возможности российского полузащитника позволяют ему рассчитывать на выступления в более сильной лиге и за более статусную команду.За трансфер 21-летнего хавбека "Галатасарай" заплатил "Локомотиву" 25 млн евро. Ещё 15% от прибыли с возможной перепродажи игрока достанутся московскому клубу. Соглашение Батракова действует до лета 2031 года, а его зарплата составляет 3,25 млн евро за сезон.