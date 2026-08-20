Основное время встречи в Калининграде завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти хозяева оказались точнее - 5:4.
Махачкалинцы вышли вперёд на 18-й минуте. Защитник "Балтики" Сергей Варатынов срезал мяч в собственные ворота. Калининградская команда отыгралась сразу после перерыва - на 47-й минуте отличился Владислав Поспелов.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа С. 2 тур
Голы: Поспелов, 47 - Варатынов, 18 (аг).
Серия пенальти: Сердеров - 0:0 (вратарь). Ковач - 1:0. Агаларов - 1:1. Андерсон - 2:1. Мрезиг - 2:2. Никитин - 3:2. Мастури - 3:3. Йенне - 4:3. Зинович - 4:4. Чивич - 5:4.
"Балтика": Любаков, Варатынов (Кирш, 46), Рядно, Андерсон, Муйоколо, Бевеев (Чивич, 46), Шильцов (Ковач, 85), И. Петров, Беликов, Поспелов (Йенне, 60), Хиль (Никитин, 71).
"Динамо" Махачкала: Волк, Сандрачук, Кагермазов (Сундуков, 69), Ахмедов, Джабраилов (Мрезиг, 73), Зинович, Смелов (Апшацев, 62), Лесовой (Глушков, 62), Р. Магомедов (Сердеров, 73), Мастури, Агаларов.
Предупреждения: Бевеев, 22, Апшацев, 67.
"Балтика" по пенальти обыграла махачкалинское "Динамо" в Кубке России
"Балтика" одержала победу над махачкалинским "Динамо" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Мх