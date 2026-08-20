Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Арсенал Тула
2 - 1 2 1
РоторЗавершен
Нефтехимик
1 - 2 1 2
СочиЗавершен

Кубок России

Новости
Балтика
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
Динамо МхЗавершен

"Балтика" по пенальти обыграла махачкалинское "Динамо" в Кубке России

"Балтика" одержала победу над махачкалинским "Динамо" в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Основное время встречи в Калининграде завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти хозяева оказались точнее - 5:4.

Махачкалинцы вышли вперёд на 18-й минуте. Защитник "Балтики" Сергей Варатынов срезал мяч в собственные ворота. Калининградская команда отыгралась сразу после перерыва - на 47-й минуте отличился Владислав Поспелов.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа С. 2 тур

Голы: Поспелов, 47 - Варатынов, 18 (аг).

Серия пенальти: Сердеров - 0:0 (вратарь). Ковач - 1:0. Агаларов - 1:1. Андерсон - 2:1. Мрезиг - 2:2. Никитин - 3:2. Мастури - 3:3. Йенне - 4:3. Зинович - 4:4. Чивич - 5:4.

"Балтика": Любаков, Варатынов (Кирш, 46), Рядно, Андерсон, Муйоколо, Бевеев (Чивич, 46), Шильцов (Ковач, 85), И. Петров, Беликов, Поспелов (Йенне, 60), Хиль (Никитин, 71).

"Динамо" Махачкала: Волк, Сандрачук, Кагермазов (Сундуков, 69), Ахмедов, Джабраилов (Мрезиг, 73), Зинович, Смелов (Апшацев, 62), Лесовой (Глушков, 62), Р. Магомедов (Сердеров, 73), Мастури, Агаларов.

Предупреждения: Бевеев, 22, Апшацев, 67.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится