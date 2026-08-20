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"Локомотив" сделал заявление о будущем Батракова

"Локомотив" официально объявил об уходе Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
21-летний полузащитник продолжит карьеру в стамбульском клубе.

- Лёша, ты наша гордость! Благодарим за всё: за преданность, честность, красивую игру и значительный вклад в победы и историю клуба. Только вперёд - к новым мечтам и целям! - говорится в сообщении "Локомотива".

За основную команду железнодорожников Батраков выступал с 2024 года и провёл 84 матча во всех турнирах. На его счету 34 забитых мяча и 23 результативные передачи.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Также возможны дополнительные выплаты "Локомотиву" в виде бонусов.

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