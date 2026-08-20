"Локомотив" сделал заявление о будущем Батракова

Фото: ФК "Локомотив"

- Лёша, ты наша гордость! Благодарим за всё: за преданность, честность, красивую игру и значительный вклад в победы и историю клуба. Только вперёд - к новым мечтам и целям! - говорится в сообщении " Локомотива ".

21-летний полузащитник продолжит карьеру в стамбульском клубе.За основную команду железнодорожников Батраков выступал с 2024 года и провёл 84 матча во всех турнирах. На его счету 34 забитых мяча и 23 результативные передачи.Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Также возможны дополнительные выплаты "Локомотиву" в виде бонусов.