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"Динамо" может купить вингера "Ботафого" за 7 млн евро - источник

Московское "Динамо" работает над усилением флангов атаки и проявляет серьёзный интерес к Матеусу Мартинсу.
Фото: ФК "Динамо"
По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, бело-голубые приблизились к договорённости по вингеру "Ботафого".

Бразильский клуб готов расстаться с футболистом примерно за 7 млн евро, хотя два года назад приобрёл его у "Удинезе" за 10 млн. "Ботафого" нужны средства, поэтому одним из условий возможного трансфера стала выплата всей суммы сразу.

В нынешнем чемпионате Бразилии Мартинс провёл 20 матчей и забил четыре мяча.

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