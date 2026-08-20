"Динамо" может купить вингера "Ботафого" за 7 млн евро - источник

Московское " Динамо " работает над усилением флангов атаки и проявляет серьёзный интерес к Матеусу Мартинсу.

Фото: ФК "Динамо"

По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, бело-голубые приблизились к договорённости по вингеру "Ботафого".



Бразильский клуб готов расстаться с футболистом примерно за 7 млн евро, хотя два года назад приобрёл его у "Удинезе" за 10 млн. "Ботафого" нужны средства, поэтому одним из условий возможного трансфера стала выплата всей суммы сразу.



В нынешнем чемпионате Бразилии Мартинс провёл 20 матчей и забил четыре мяча.