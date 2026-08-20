Галактионов трогательно попрощался с Батраковым после его ухода в "Галатасарай"

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- Ты олицетворение того футболиста, который должен быть. Настоящий лидер. Есть лидер бытовой, а есть лидер на поле, который помогал команде, который всегда был душой за коллектив. Я тебе просто лишь желаю огромной удачи, чтобы ты попробовал, чтобы у тебя получилось. Мы тебя все очень любим, очень гордимся тобой. Всегда ждём тебя здесь, - сказал Галактионов в видео, которое опубликовано в соцсетях " Локомотива ".

Наставник железнодорожников отметил лидерские качества своего бывшего подопечного и пожелал ему добиться успеха в Турции.Батраков заключил контракт с "Галатасараем" до 30 июня 2031 года. Сумма сделки составила 25 миллионов евро.