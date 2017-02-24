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СМИ: Павел Могилевец перейдет в "Ростов"

Полузащитник "Зенита" Павел Могилевец продолжит карьеру в "Ростове", сообщает "Спорт-Экспресс".

Клубы согласовали трансфер 24-летнего хавбека. Если не случится форс-мажора, Могилевец сегодня подпишет трехлетний контракт с ростовчанами.

Соглашение игрока с "Зенитом" было рассчитано до лета, и футболист отказался его продлить.
Теги: Могилевец Зенит Ростов
Сегодня, 21:14
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